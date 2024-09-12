الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استغلوا مشاعر الناس وتضامنهم مع غزة، الإخوان يحققون فوزا كبيرا في الانتخابات الأردنية

مظاهرات بالأردن لدعم
مظاهرات بالأردن لدعم غزة، فيتو

شهدت الأردن خلال الأيام القليل الماضية انتخابات برلمانية، حقق فيها الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي فوزا كبيرا.

الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية 

ووصفت بعض التقارير الإعلامية الفوز الذي حققه الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالانتخابات الأردنية بأنه "تسونامي"، وذلك بعد الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية منذ تأسيس الجماعة، مستفيدا من الحراك الشعبي خلال العام الماضي بسبب حرب غزة.

 تأثير حرب غزة على الانتخابات البرلمانية في الأردن 

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، موسى المعايطة، إن النتائج الأولية التي أشارت إلى فوز جبهة العمل الإسلامي بـ31 مقعدا في البرلمان، لتصبح أكبر كتلة برلمانية، لكن لن تكون الأكثرية.

وأرجع محللون نتائج الانتخابات الأردنية وتقدم الإسلاميين إلى عوامل عديدة، على رأسها حرب غزة، حيث كانت الأحزاب الإسلامية الأنشط في الشارع دعما للفلسطينيين وتنظيما للمسيرات المناهضة لإسرائيل، التي دعت في أغلبها إلى إلغاء اتفاق السلام مع تل أبيب.

لكن رغم هذه النتائج البارزة، فإنه قد لا يكون لها تأثير كبير على ملفات السياسة الخارجية والتوجهات الأردنية بشكل عام، لكنها "ستتطلب حكومة أقوى، وقادرة على مواجهة برلمان لن يكون مثل سابقيه".

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