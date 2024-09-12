الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي: إعادة إعمار غزة يستغرق 15 عاما

دمار واسع في قطاع
دمار واسع في قطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال محسن أبو رمضان، المحلل السياسي، إن حجم الدمار في قطاع غزة هائل جدًا، حيث إن آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع وحشية وكانت تهدف من البداية إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وكل مقومات الحياة لجعل القطاع غير صالح للعيش؛ لدفع الفلسطينيين للنزوح وصولا إلى تهجيرهم.

 

عمليات الإبادة الجماعية في غزة

وأضاف «أبو رمضان» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن العدوان الإسرائيلي الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، يأتي وقطاع غزة مستنزف فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، ويعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة بعد أن دمُرت المقومات اللازمة لأعمال التنمية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، وتقييد الاحتلال منذ تلك الفترة عمليات التجارة، وتحكم في البضائع والمواد اللازمة لعملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني إلى جانب شن أربع عمليات عسكرية واسعة خلال الـ 17 عاما الماضية.

 

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حجم الكارثة في قطاع غزة

وأوضح المحلل السياسي أن التقديرات الأممية بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيتغرق 15 عامًا، تعكس حجم الكارثة الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء عامًا من الحرب الإسرائيلية، وتعكس آلة البطش الدموية التي مارستها إسرائيل لجعل قطاع غزة غير مهيأ لمقومات الحياة المعيشية.

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