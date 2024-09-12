الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الأمم المتحدة: انخفاض اقتصاد غزة لأقل من السدس وارتفاع معدلات البطالة في الضفة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أعلنت الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، تقلص اقتصاد  قطاع غزة إلى أقل من سدس حجمه منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع قبل نحو عام.

ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية

ووفقًا للتقرير فإن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريبًا في نفس المدة مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

السلطة الفلسطينية تعاني من ضغط اقتصادي هائل

كما ذكر تقرير الأمم المتحدة أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضغط اقتصادي هائل يهدد قدرتها على العمل.

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