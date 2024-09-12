قبل عرضه بأيام، مسلسل The Penguin يحصل على مراجعات أولية إيجابية
The Penguin، حصد مسلسل DC المرتقب، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، على مراجعات أولية إيجابية من النقاد.
ووصف عدد من النقاد، أداء النجم كولين فاريل في مسلسل The Penguin، بأنه جدير بالفوز بجائزة الإيمي وأن المسلسل يعتبر أحد أفضل المسلسلات المقتبسة، من القصص المصورة على الإطلاق.
مسلسل The Penguin، سيعرض أولى حلقاته، بتاريخ 19 سبتمبر الجاري عبر منصة OSN+.
تفاصيل مسلسل The Penguin.
The Penguin، هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.
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