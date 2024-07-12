انفجاران قرب سفينة تجارية قبالة سواحل المخا اليمنية

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخا باليمن.

وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن صاروخا سقط في الماء في حين انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة.

وفي ذات السياق، ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت خمسة زوارق مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إنها دمرت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر ومسيرة تابعة لهم في اليمن.

وأضافت أن الزواق والمسيرات الحوثية مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف في المنطقة.