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الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

الملك تشارلز، فيتو
الملك تشارلز، فيتو

عرض الملك البريطاني تشارلز  “ دب بادينجتون” للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 320 دولارا أمريكيا، فما القصة وراء هذا الدبدوب.

وجاء في النص المرفق مع الدب "استنادًا إلى الرسومات الأصلية الشهيرة لبيغي فورتنوم، فإن دب بادينغتون الكلاسيكي المصنوع في بريطانيا ليس مجرد لعبة، بل هو رفيق مدى الحياة. صُمم ليجلب لك حياة مليئة بالبهجة والرفقة، وهو دب يتوق إلى أن يكون أفضل صديق للجميع، ويستحضر شعورًا بالحنين والدفء في قلبك."

 

قصة دبدوب الملك تشارلز

ويبدو للوهلة الأولى وكأنه لعبة محشوة عادية، هذا الدبدوب ذو الإصدار الخاص هو قطعة مميزة لهواة الجمع، ويباع في المتجر الموجود في منزل الملك الريفي في هايجروف.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية يبلغ ارتفاع الدبدوب نحو 30 سنتمترًا، ويأتي في صندوق هدايا، وتبلغ تكلفة توصيله 19.95 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، أو 55 جنيهًا إسترلينيًّا لجميع أنحاء العالم.

دبدوب من شعر الماعز 

و يصنع دب بادينجتون، من شعر الماعز، ليس مخصصًا للأطفال على الإطلاق. فهذه القطعة الصغيرة النادرة مخصصة لهواة الجمع فقط، ولا يجوز اللعب بها.

وتم صناعة هذا الدب يدويا في مصنع "ميريثوت" التاريخي في "آيرون بريدج"، ويحمل شهادة تؤكد استخدام أجود المواد الطبيعية في صناعته، بأيدي أصحاب أفضل الخبرات في بريطانيا.

ووفقا للخبراء، صُنع دب بادينجتون من قماش الموهير المنسوج بدقة والمخمل القطني الناعم، ويأتي مزينًا بقبعة من اللباد الصوفي الخالص ومعطف دافل يتميز بأزرار خشبية، ويأتي بأنف مخيط يدويًّا بعناية، بينما تعلو الابتسامة الدافئة وجهه.

ويشار إلي أن  دب بادينغتون المحشو مشهور بين أجيال الأطفال منذ الخمسينيات، كما ظهر في رسم تخطيطي مع الملكة إليزابيث خلال احتفالها باليوبيل البلاتيني عام 2022.

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