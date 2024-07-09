عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

يتبع معظم أعضاء العائلة المالكة في المملكة المتحدة، طقوسا خاصة وغريبة، وروتينا غريبا نوعا ما، ابتداء من الملك تشارلز ، وأيضا الملكة الراحلة اليزابيث.

وبحسب موقع ميرو البريطاني، تمتد التقاليد والطقوس الملكية الخاصة بكل فرد في الأسرة من وقت استيقاظهم في الصباح وحتى خلودهم للسرير مساء.

وأضاف الموقع أن الملكة الراحلة اليزابيث كانت معروفة بتناول حبوب الإفطار الخاصة بها من صحن بلاستيكي، بينما اشتهر تشارلز بحبه الكبير للبيض المسلوق، وبكميات كبيرة.

حمام الملكة اليزابيث

ووفقا للمؤلف الملكي برايان هوي، كانت الملكة تكره الدوش السريع، إذ كانت تستيقظ للاستحمام في الساعة 7.30 صباحًا كل يوم، وكان لا بد أن يكون الماء بدرجة حرارة وعمق معينين، حيث يعد هذا الروتين غريب من نوعه.

الملك تشارلز، فيتو

وأضاف أن الخدم كانوا يشرفون على تحضير حمام الملكة وقياس درجة حرارة مياه الحمام بمقياس حرارة خشبي، على أن لا يزيد عمقها عن سبع بوصات (نحو 18 سم).

وأضاف بريان: "بينما تستمتع جلالتها بفنجان الشاي الأول، تذهب خادمتها إلى الحمام المجاور لتحضير الماء، الذي يجب أن يكون بدرجة الحرارة الصحيحة تمامًا، وبعد ذلك، ستحصل الملكة على مساعدة في ارتداء ملابسها من منسقة خزانتها الملكية أنجيلا كيلي، كل ذلك قبل تناول الإفطار في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

حمام الملك تشارلز

وفيما يتعلق بإبنها الملك تشارلز، فيُقال إنه يستخدم حتى اليوم تقاليد غريبة إلى حد ما. ففي فيلم وثائقي من إنتاج Amazon Prime عام 2018، بعنوان "خدمة أفراد العائلة المالكة"، زعم كبير الخدم السابق للأميرة ديانا "بول بوريل" أن الملك تشارلز يقوم بمجموعة متنوعة من المهام كل صباح، والتي تتضمن التأكد من أن سدادة الحمام في وضع معين، وأن الماء فاتر عندما يحين وقت الاستحمام.