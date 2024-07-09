هيئة البث الإسرائيلية: الفرصة الحالية للتوصل لصفقة تبادل قد لا تتكرر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسئول مشارك في مفاوضات التهدئة في غزة وتبادل الأسرى، بأن الفرصة الحالية للتوصل لصفقة قد لا تتكرر.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن المسئول المشارك في المفاوضات، بأن ثمة أجواء إيجابية للتوصل لصفقة ويجب استغلال ذلك.

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقال مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك اجتماعا رباعيا يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بـ الدوحة غدًا، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أشار إلى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.





