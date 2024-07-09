الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى: هناك اتفاق حول الكثير من النقاط في مفاوضات هدنة بغزة

حرب غزة
حرب غزة

 أكد مصدر رفيع المستوى  أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.

أفادت بذلك قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.


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حماس إسرائيل القاهرة

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