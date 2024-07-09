مصدر رفيع المستوى: هناك اتفاق حول الكثير من النقاط في مفاوضات هدنة بغزة

أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.

أفادت بذلك قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.