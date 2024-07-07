الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

دوي صافرات الإنذار في شمال الجولان السوري المحتل

الجولان السوري المحتل،
الجولان السوري المحتل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في شمال الجولان السوري المحتل.

إصابة أمريكيين في الجليل بصاروخ أطلقه حزب الله

وأفادت قناة «العربية - الحدث»، مساء اليوم الأحد، بإصابة مواطنين أمريكيين في الجليل الغربي، إثر سقوط صاروخ تم أطلقه من قبل  حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

 

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وقال الحزب اللبناني في بيانات منفصلة: "استهدف ‏ المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:45 صباح اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن نحو 60 صاروخا أُطلقت اليوم من جهة لبنان باتجاه إسرائيل.

 

دوي صافرات الإنذار في 25 بلدة بشمال إسرائيل والجولان المحتل

حزب الله يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

 

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