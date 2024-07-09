الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

استشهاد 60 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكدت مصادر صحية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 فلسطينيا في استهدافات لجيش الاحتلال على المنطقة الوسطى بـ قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

مجزرتان في غزة خلال أقل من ساعتين

أعلن الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان بـ خان يونس إلى 29 شهيدا.

وكانت مصادر طبية بغزة، قد أعلنت منذ قليل، استشهاد 20 فلسطينيا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ نحو ساعتين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بـ النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة.

 

ثاني مجزرة لجيش الاحتلال في غزة خلال أقل من ساعتين

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مدرسة للنازحين بغزة لـ 29 شهيدا

 

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جيش الاحتلال المنطقة الوسطى قطاع غزة غزة خان يونس النصيرات

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