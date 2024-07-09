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أخبار مصر

تعليق غير متوقع من وزير الصحة على ملابسات وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو
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أحمد رفعت، علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على ملابسات وفاة لاعب نادي مودرن سبورت الراحل أحمد رفعت.

 

إعجاز طبي في حالة أحمد رفعت

ولفت خالد عبد الغفار: ما حدث مع أحمد رفعت منذ إصابته في الملعب وما قامت به الفرق الطبية من إسعافات أولية إعجاز طبي وعلمي ولكنها إرادة ربنا في النهاية.

 

أحمد رفعت،، فيتو


هل هناك تقصير في حالة أحمد رفعت؟ 

وأكد وزير الصحة: ما نريد تأكيده أنه لا يوجد أي تقصير في توقف قلب أحمد رفعت وما حدث مع اللاعب أمر متكرر بشكل يومي في مصر وخارجها ويحدث مع مختلف المراحل العمرية. 

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لجنة طبية لحسم قضية أحمد رفعت

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: فيما يتعلق بقضية اللاعب أحمد رفعت هناك لجنة شكلها وزير الشباب والرياضة ستقوم بالتحقيق في الانتكاسة التي حدثت له، لن نستبق الأحداث وهناك لجنة طبية ستحسم الملف في النهاية.

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