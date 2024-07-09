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ملفات وحوارات

تداعيات مأساة وفاة أحمد رفعت، دعبس يعلن استقالته وانسحابه من المشهد الرياضي ويؤكد أن تصريحاته بشأن اللاعب الراحل تعرضت للتحريف.. مجلس مودرن يتنازل عن جميع أسهمه.. انتقال ملكية النادي للمجلس القديم

احمد رفعت ووليد دعبس،
احمد رفعت ووليد دعبس، فيتو

شهدت مأساة وفاة اللاعب أحمد رفعت، تداعيات خطيرة، حيث فوجئ الجميع اليوم بتقديم وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ومجلسه استقالته، وإعلانه الانسحاب من المشهد الرياضي إثر التصريحات الأخيرة له بشأن أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق والتي أغضبت الكثيرين الذين اتهموه بعدم مراعاة حرمة الموت، وأنه أدلى بتصريحات قد تفهم على أنها إساءة للاعب.

وأصدر مجلس إدارة مودرن سبورت عدة قرارات عبر بيانه الرسمي اليوم، في خطوة يراها البعض بداية لإعطاء الراحل أحمد رفعت حقه، لاسيما مع تصريحات نادر شوقي وكيل أعماله حول تحمل أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ومجلس النادي، مسئولية ما وصل إليه اللاعب من ضغوط واكتئاب وحالة نفسية صعبة أدت به إلى الإصابة بأزمة قلبية، ما أدى إلى وفاته. 

وفاة أحمد رفعت

وتوفي صباح السبت الماضي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة  في مارس الماضي التي توقف فيها قلبه فترة طويلة، ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته.

وكانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته اليوم.

وفاة أحمد رفعت، وكان اللاعب أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

 وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر.

قرارات مودرن سبورت

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن اربعة قرارات.. ياتي في مقدمتها استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وعدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت. 

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ماسبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي لا رجعه فيها:
١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق  الأوضاع.
٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.
والله خير شاهدا ووكيلا".

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استقالة وليد دعبس ومجلسه

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام إدارته للمجلس السابق إثر الأزمة المشتعلة حول المسئولية عن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

وتقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت، مرجعا الاستقالة إلى ما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
 

 

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للإدارة السابقة

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس بعد تقديم استقالته من رئاسة النادي ترك مهام إدارته للمجلس السابق، إثر الأزمة المشتعلة حول المتسبب بوفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وتضمنت القرارات تنازل المجلس الحالي عن الحصص المملوكة له للمجلس السابق  مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق  الأوضاع.

 

 

 

موقف وليد دعبس من لجنة التحقيق بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت

 

وأعلن وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت السابق تقديم مجلسه الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص وفاة اللاعب أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوافرة لدى مجلسه خلال قيامه بإدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

 

 

 

 

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

وأكد وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت السابق، أنه تم تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

وأعلن وليد دعبس أيضا انسحابه من المشهد الرياضي في مصر، وتوجيه الشكر للشعب المصري.

كما أعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

 

 

 

مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد

وكانت ملكية نادي كوكا كولا السابق مودرن سبورت الحالي قد انتقلت من المجلس السابق للمجلس الحالي في سبتمبر 2021 مع تغيير اسم النادي إلى فيوتشر ثم مودرن سبورت

وتقدم لكم “فيتو” أسماء مجلس إدارة نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" القديم الذي انتقلت ملكية النادي إليه مرة أخرى بناء على إعلان مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد دعبس.

 

المهندس وليد زكي رئيسًا للنادي

أحمد شوبير نائبًا لمجلس الإدارة

الدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق

وفي العضوية كل من: “النائب علاء عابد والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي والكابتن أحمد نجم”.

أحمد دياب رئيسا لشركة الكرة بالنادي
 

وكانت قد أعلنت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي في سبتمبر 2021 استحواذها على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للمنافسة في الدوري الممتاز موسم 2021 في قسمه الأول بعد إنهاء موسمه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثاني بعدما نجح في حصد 52 نقطة على مدار الموسم المنقضي ليصعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه 

وتم تغيير اسم كوكاكولا  لـ فيوتشر إف سي.

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وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

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