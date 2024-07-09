نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

تجمع عدد كبير من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ حول قبر اللاعب أحمد رفعت، بعد تردد أقاويل عن عودته للحياة، وذلك بعد سماع أصوات تصدر من قبره، تنادي وتستنجد بالأهالي لإخراجه، وذلك حسب الأقاويل التي تم ترديدها وانتشرت فى مسقط رأسه.

صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت



وأكد مسئول بمركز ومدينة بيلا، أن الأهالي بدأت تتجمع حول المقابر وتحديدا قبر أحمد رفعت، وحضر رجال مباحث مركز بيلا من أجل فض تجمعات المواطنين، لافتا إلى أن الأمر بنسبة كبيرة حتى الآن مجرد شائعات من بعض المواطنين هدفها إثارة البلبلة، لافتا أنه كان سيتم استدعاء مفتش الصحة لفتح المقبرة ولكن رائحة تحلل جثمان أحمد رفعت، كانت ظاهرة للغاية وهو ما دحض كلام المواطنين.

والقصة بدأت بصراخ أحد الأشخاص المتواجدين في المقابر، قائلا: "أحمد رفعت بينادي عليا" فسمعه شخص آخر كان معه فطلب النجدة وبعد دقائق انتشر الكلام كالنار في الهشيم في القرية، حيث بدأ جميع الأهالي في التوافد على المقابر بعد سماعهم أن اللاعب أحمد رفعت حي داخل المقبرة، وبعد وصول الشرطة تأكدت من كذب كل ما يقال وانتهى وأبعدت الأهالي عن المقابر.

تداعيات وفاة اللاعب أحمد رفعت

شهدت مأساة وفاة أحمد رفعت، تداعيات خطيرة، حيث فوجئ الجميع اليوم بتقديم وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ومجلسه استقالته، وإعلانه الانسحاب من المشهد الرياضي إثر التصريحات الأخيرة له بشأن أزمة وفاة اللاعب، والتي أغضبت الكثيرين الذين اتهموه بعدم مراعاة حرمة الموت، وأنه أدلى بتصريحات قد تفهم على أنها إساءة للاعب.