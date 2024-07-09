الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

أحمد رفعت
أحمد رفعت

تجمع عدد كبير من أهالي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ حول قبر اللاعب أحمد رفعت، بعد تردد أقاويل عن عودته للحياة، وذلك بعد سماع أصوات تصدر من قبره، تنادي وتستنجد بالأهالي لإخراجه، وذلك حسب الأقاويل التي تم ترديدها وانتشرت فى مسقط رأسه.

 

صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت 


وأكد مسئول بمركز ومدينة بيلا، أن الأهالي بدأت تتجمع حول المقابر وتحديدا قبر أحمد رفعت، وحضر رجال مباحث مركز بيلا من أجل فض تجمعات المواطنين، لافتا إلى أن الأمر بنسبة كبيرة حتى الآن مجرد شائعات من بعض المواطنين هدفها إثارة البلبلة، لافتا أنه كان سيتم استدعاء مفتش الصحة لفتح المقبرة ولكن رائحة تحلل جثمان أحمد رفعت، كانت ظاهرة للغاية وهو ما دحض كلام المواطنين.

والقصة بدأت بصراخ أحد الأشخاص المتواجدين في المقابر، قائلا: "أحمد رفعت بينادي عليا" فسمعه شخص آخر كان معه فطلب النجدة وبعد دقائق انتشر الكلام كالنار في الهشيم في القرية، حيث بدأ جميع الأهالي في التوافد على المقابر بعد سماعهم أن اللاعب أحمد رفعت حي داخل المقبرة، وبعد وصول الشرطة تأكدت من كذب كل ما يقال وانتهى وأبعدت الأهالي عن المقابر.

تداعيات وفاة اللاعب أحمد رفعت 

شهدت مأساة وفاة أحمد رفعت، تداعيات خطيرة، حيث فوجئ الجميع اليوم بتقديم وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ومجلسه استقالته، وإعلانه الانسحاب من المشهد الرياضي إثر التصريحات الأخيرة له بشأن أزمة وفاة اللاعب، والتي أغضبت الكثيرين الذين اتهموه بعدم مراعاة حرمة الموت، وأنه أدلى بتصريحات قد تفهم على أنها إساءة للاعب.

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

قرار جديد من وزير الشباب والرياضة لكشف ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قبر أحمد رفعت مركز بيلا وليد دعبس مودرن سبورت اللاعب احمد رفعت وفاة اللاعب احمد رفعت

مواد متعلقة

تعرف على موقف وليد دعبس من لجنة التحقيق بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

إبراهيم فايق لمنتقدي حلقة أحمد رفعت: مفيش احترام لحرمة الميت والراجل علق وصيته في رقبتي

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

منوعات

المزيد

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلي

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية