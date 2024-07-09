الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

إخلاء سبيل موظف رفع لافتة ضد رياضيين في عزاء أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل موظف بالمعاش ألقي القبض عليه أمس الإثنين، في عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وتم اقتياد الموظف إلى نيابة العجوزة صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه حول رفعه اللافتة أثناء العزاء ذاكرا أسماء شخصيات من مشاهير الوسط الرياضي واتهامهم بقتل اللاعب، ورفع اللافتة متكوب عليها كلمة "قتلوه المجرمين" وأعقبها بأسماء 3 شخصيات رياضية شهيرة. 

 

القبض على شخص رفع لافتة

 

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت.


صرح مصدر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.

 

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النيابة العامة الجيزة احمد رفعت اللاعب الراحل أحمد رفعت

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القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

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