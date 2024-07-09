الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إطلاق اسم اللاعب أحمد رفعت على مركز شباب إبشان

أحمد رفعت
أحمد رفعت

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرار رقم 987 لسنة 2024، بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن قرار إعادة التسمية جاء تكريمًا للاعب الراحل أحمد رفعت، الذي كان لاعبًا بارزًا في منتخب مصر ونادي مودرن سبورت وكان نجمًا كرويًا شرف مصر على المستوى الدولي.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أدى واجب العزاء لأسرة اللاعب الراحل "أحمد رفعت"، يوم الأحد الماضي، بقرية إبشان مركز بيلا، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن اللاعب أحمد رفعت مثل منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021، حيث لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا في مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا ضد النشامى في ذات المباراة بالدور ربع النهائي، وعنه قال كيروش أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعبًا ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك في جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ

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