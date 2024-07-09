الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى: اجتماع رباعي يضم مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل في الدوحة غدًا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك اجتماعا رباعيا يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بـ الدوحة غدًا، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

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