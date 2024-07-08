الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى: نشاط مكثف للوفد الأمني المصري للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الإثنين، أن هناك نشاطًا مكثفًا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بـقطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

الشهر العاشر من العدوان.. حصيلة ضخمة لضحايا حرب الإبادة في غزة (إنفوجراف)

مصدر رفيع المستوى: توقعات بمشاركة رئيس الـ CIA في مفاوضات القاهرة لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب بغزة

 

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