أخبار الرياضة اليوم: فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت.. الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية.. وتعديل مواعيد المباريات بسبب درجات الحرارة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بعد أن تفجرت الأوضاع بات واضحا أن الله أراد أن يكشف ستره عن الجاني الحقيقي وراء وفاة نجم مصر أحمد رفعت .

الأوراق التى تحوزها فيتو تكشف بوضوح عن حقيقة الجريمة التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت، وأدت إلى ضغوط شاء الله أن يتحدث عنها اللاعب قبيل رحيله بأيام.

وحصلت فيتو على نسخة من العقد المبرم بين مودرن فيوتشر ونادي الوحدة الإماراتي والمدموغة بختم مودرن فيوتشر.

ويتضمن العقد البند الرابع -بند المفاجأة- حيث ينص على: “يؤكد النادى المعير -فيوتشر- على عدم وجود أية عقبات قانونية أو تنظيمية تحول دون انتقال أحمد رفعت، وتسجيله في النادي المشتري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

أجرى مارسيل كولر ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني بدخول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وعمر كمال بدلا من محمد هاني لتنشيط النواحي الهجومية للفريق الأحمر.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت.

صرح مصدر أمنى، بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قال الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، إن الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لم يحصل إلا على إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز.

وقال زاهر للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

وشدد على أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قبل قليل بيانا رسميا، تعلن فيه موافقة مجلس الوزراء ووزارة والشباب والرياضة على طلب رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات الدوري الممتاز نظرا لإرتفاع درجات الحرارة.

وتم تعديل توقيتات المباريات لتقام في الساعة الخامسة والنصف مساء بدلا من الساعة الرابعة مساء، ومباريات الساعة السابعة مساء تقام في التاسعة مساء.

حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش هتافات جماهير الأحمر للاعب الذي وافته المنية السبت الماضي، والتي رددت “لو على روحنا مش هنسيبه أحمد رفعت حقه هنجيبه”.

مباراة بيراميدز والاتحاد، اكتسح فريق بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أحرز رباعية بيراميدز فخري لاكاي ومحمد حمدي وفيستون ماييلي ومحمود زلاكة في الدقائق 27 و48 و59 و70.

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الاثنين، أن مشوار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، في بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024 انتهي بقيادته مباراة إسبانيا وألمانيا.

وتفوق منتخب إسبانيا على نظيره الألماني، بهدفين لهدف، في لقاء ربع النهائي، وشهدت المباراة اعتراضات قوية من جانب "مانشافت" إذ طالبوا بركلة جزاء بعد لمسة يد على مارك كوكوريلا، مدافع إسبانيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن حكم مباراة إنجلترا وهولندا، المقررة الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ووصل المنتخبان لهذا الدور، بعد أن تخطى منتخب إنجلترا نظيره السويسري بركلات الترجيح، بينما أقصى الفريق الهولندي نظيره التركي بثنائية مقابل هدف.

ووفقًا لما جاء على موقع "يويفا"، فإن لقاء إنجلترا وهولندا سيديره طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير.

يشارك أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك، بقائمة المنتخب الأولمبي “ فوق السن” التي ستخوض أولمبياد باريس 2024، وهو ما يعني غيابه عن عدد من مباريات ناديه في الموسم الحالي.

يلعب منتخب مصر الأولمبي مباريات الدور الأول في دور الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 30 من الشهر ذاته، وبالتالي يتأكد غياب زيزو عن الزمالك في مباريات بلدية المحلة والمقاولون والجونة بالدوري، ومباراة بروكسي بدور الـ32 لكأس مصر.