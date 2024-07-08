صافرة ألمانية لموقعة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن حكم مباراة إنجلترا وهولندا، المقررة الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ووصل المنتخبان لهذا الدور، بعد أن تخطى منتخب إنجلترا نظيره السويسري بركلات الترجيح، بينما أقصى الفريق الهولندي نظيره التركي بثنائية مقابل هدف.

ووفقًا لما جاء على موقع "يويفا"، فإن لقاء إنجلترا وهولندا سيديره طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير.

وسيساعد زواير، مواطنيه ستيفان لوب وماركو أشمولر، والحكم الرابع دانييل سيبيرت، وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان دانكيرت.

وأدار زواير 3 مباريات في يورو 2024، من بينها مواجهة هولندا ورومانيا في ثمن النهائي.

ضرب منتخب هولندا موعدا مع نظيره منتخب إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف نهائي يورو 2024.

منتخب هولندا، فيتو

منتخب انجلترا، فيتو

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا مساء الأربعاء المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

بينما سيكون نصف النهائي الأول بين منتخبي فرنسا وإسبانيا مساء الثلاثاء المقبل في العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على منافسه السويسري بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وكان منتخب هولندا حجز تذكرة التأهل الأخير للدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 علي حساب منتخب تركيا ليضرب موعدا مع منتخب انجلترا يوم الأربعاء المقبل بالبطولة المقامة في ألمانيا.