الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صافرة ألمانية لموقعة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

إنجلترا وهولندا
إنجلترا وهولندا

يورو 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن حكم مباراة إنجلترا وهولندا، المقررة الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ووصل المنتخبان لهذا الدور، بعد أن تخطى منتخب إنجلترا نظيره السويسري بركلات الترجيح، بينما أقصى الفريق الهولندي نظيره التركي بثنائية مقابل هدف.

ووفقًا لما جاء على موقع "يويفا"، فإن لقاء إنجلترا وهولندا سيديره طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير.

وسيساعد زواير، مواطنيه ستيفان لوب وماركو أشمولر، والحكم الرابع دانييل سيبيرت، وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان دانكيرت.

وأدار زواير 3 مباريات في يورو 2024، من بينها مواجهة هولندا ورومانيا في ثمن النهائي.

ضرب منتخب هولندا موعدا مع نظيره منتخب إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف نهائي يورو 2024.

منتخب هولندا، فيتو
منتخب انجلترا، فيتو

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا مساء الأربعاء المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

بينما سيكون نصف النهائي الأول بين منتخبي فرنسا وإسبانيا مساء الثلاثاء المقبل في العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على منافسه السويسري بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

وكان منتخب هولندا حجز تذكرة التأهل الأخير للدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 علي حساب منتخب تركيا ليضرب موعدا مع منتخب انجلترا يوم الأربعاء المقبل بالبطولة المقامة في ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا صف نهائي كأس أمم أوروبا منتخب هولندا

مواد متعلقة

يورو 2024، منتخب هولندا يضرب تركيا 2-1 ويتأهل لمواجهة إنجلترا

إنجلترا تصعد لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على سويسرا 5 /3 بركلات الترجيح

يورو 2024، هاري كين يحطم رقم أسطورة منتخب إنجلترا

يورو 2024، منتخب النمسا يحرز الهدف الثالث في مرمى هولندا

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية