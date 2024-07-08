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رياضة

يورو 2024، يويفا يتخذ قرارا صادما ضد حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا

ألمانيا وإسبانيا،
ألمانيا وإسبانيا، فيتو

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الاثنين، أن مشوار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، في بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024 انتهي بقيادته مباراة إسبانيا وألمانيا.

وتفوق منتخب إسبانيا على نظيره الألماني، بهدفين لهدف، في لقاء ربع النهائي، وشهدت المباراة اعتراضات قوية من جانب "مانشافت" إذ طالبوا بركلة جزاء بعد لمسة يد على مارك كوكوريلا، مدافع إسبانيا.

استبعاد أنتوني تايلور من يورو 2024

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن يويفا قرر استبعاد تايلور من مباريات نصف النهائي والنهائي.

وأضافت أنه في ظل تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش، لإدارة مباراة إسبانيا وفرنسا، كان من الطبيعي استبعاد تايلو من إدارة مباراة إنجلترا وهولندا.

كما أن في حال تأهل إنجلترا للمباراة النهائية، لن يتواجد تايلور في المباراة.

ووجهت الصحافة الألمانية انتقادات عنيفة للحكم الإنجليزي، كما ذهب مساعد مدرب ألمانيا، ساندرو فاجنر إلى غرفة تايلور لطلب تفسير لعدم احتسابه ركلة الجزاء وإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

 

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