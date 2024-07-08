الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير الأهلي: لو على روحنا مش هنسيبه أحمد رفعت حقه هنجيبه (فيديو)

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. 

ورصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش هتافات جماهير الأحمر للاعب الذي وافته المنية السبت الماضي، والتي رددت “لو على روحنا مش هنسيبه أحمد رفعت حقه هنجيبه”.

أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة. 

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي الأهلي الأهلي احمد رفعت منتخب مصر مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز طلائع الجيش

مواد متعلقة

موعد مباراة الاهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري

جماهير الأهلي ترفع لافتات للراحل أحمد رفعت، وتهتف: الفساد حي حي حق رفعت جاي جاي (فيديو)

هدف وسام أبو علي أمام طلائع الجيش من أرض الملعب (فيديو)

جماهير الأهلي للراحل أحمد رفعت: عدت من الموت لكي تودعنا وتتسبب في وجعنا (صور)

شاهد من أرض الملعب، هدف عمرو السولية في مرمى طلائع الجيش (فيديو)

في الجنة يا رفعت، جماهير الأهلي تقف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت (فيديو)

في الجنة يا رفعت، رسالة مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش

طلائع الجيش ينعي أحمد رفعت قبل مباراة الأهلي في الدوري

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

كولر يكشف سبب استبعاد الشناوي وكهربا أمام طلائع الجيش

كولر يكشف عن حارس الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

يورو 2024، بي بي سي تصدر بيانا بعد السخرية من رونالدو

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 08- 07- 2024

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

منوعات

المزيد

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

المزيد
الجريدة الرسمية