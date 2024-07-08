جماهير الأهلي: لو على روحنا مش هنسيبه أحمد رفعت حقه هنجيبه (فيديو)

حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ورصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش هتافات جماهير الأحمر للاعب الذي وافته المنية السبت الماضي، والتي رددت “لو على روحنا مش هنسيبه أحمد رفعت حقه هنجيبه”.

أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.