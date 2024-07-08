الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

الأهلي، حقق الأهلي فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

أجرى مارسيل كولر ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني بدخول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وعمر كمال بدلا من محمد هاني لتنشيط النواحي الهجومية للفريق الأحمر.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط هجومي بحثا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق له بالفعل عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 50 بقدم عمرو السولية.

هدف الأهلي الأول جاء بعد تصويبة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 54 ينجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الأهلي الثاني من هجمة مرتدة بعد تمريرة بينية ساحرة من عمر كمال لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

واصل الأهلي سيطرته تماما على الكرة في وسط الملعب بعد الهدفين ولكن دون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 74 يسجل وسام أبو علي هدفا ثالثا للأهلي ولكن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو.

وفي الدقيقة 83 تبادل كرة رائع بين رضا سليم وطاهر محمد طاهر ليسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ويدخل أفشة في الدقيقة 87 بديلا لإمام عاشور، وسدد أفشة كرة مقوسة باتجاه مرمى الطلائع في الدقيقة 94 يبعدها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية، ويطلق بعدها الحكم حمادة القلاوي صفارته معلنا انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش كلا من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز