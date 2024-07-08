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رياضة

بعد انضمامه للمنتخب الأولمبي، حيرة في الزمالك بسبب بديل زيزو

احمد سيد زيزو،فيتو
احمد سيد زيزو،فيتو

يشارك أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك، بقائمة المنتخب الأولمبي “ فوق السن”  التي ستخوض أولمبياد باريس 2024، وهو ما يعني غيابه عن عدد من مباريات ناديه في الموسم الحالي.

 

مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الزمالك


يلعب منتخب مصر الأولمبي مباريات الدور الأول في دور الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 30 من الشهر ذاته، وبالتالي يتأكد غياب زيزو عن الزمالك في مباريات بلدية المحلة والمقاولون والجونة بالدوري، ومباراة بروكسي بدور الـ32 لكأس مصر.

تعويض غياب زيزو 

 

ويدرس جوزيه جوميز المدير الفني للنادي الزمالك، حاليا كيفية تعويض زيزو عن الفريق طوال فترة الأولمبياد خاصة أن اللاعبين الجدد مثل مهاب ياسر ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وهم يلعبون في مركز زيزو، فهم خارج حسابات الجهاز الفني ولم يظهروا بعد بالصورة المطلوبة لتعويض زيزو.

إذ لم ينجح مهاب ياسر أو محمد عاطف أو موتيابا في التسجيل أو الصناعة مجتمعين، واكتفوا في الدوري المصري بصناعة فرصتين فقط في أكثر من 200 دقيقة لعبوها في الدوري المصري.

بدأ جوميز بدراسة عدة خيارات، أبرزها الاعتماد على سيد نيمار أو محمد عاطف، أو الدفع بلاعب من الناشئين لتعويض غياب زيزو.

 

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