بيراميدز يكشف حقيقة حصول ماييلي على 3 إنذارات قبل مباراة الاتحاد (مستند)

قال الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، إن الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لم يحصل إلا على إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز.

وقال زاهر للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

وشدد على أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.

وأضاف زاهر أنه لا مجال للخطأ بأي حال من الأحوال في الإنذارات حيث يعتمد النادي على إخطارات الحكام بعد كل لقاء وكذلك لجنة المسابقات برابطة الأندية.

وجاء الإخطار الرسمي لمباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش والذي ينفي حصول فيستون ماييلي على بطاقة صفراء ثالثة كالتالي:

واصل فريق بيراميدز تصدره قمة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه اليوم برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري.

مباراة الأهلي وبيراميدز، ويستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي ضمن اللقاء المؤجل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الأهلي في الساعة الثامنة مساء الجمعة 12 يوليو ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة 12 يوليو الجاري، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 لدوري نايل للموسم الجاري 2023 – 2024.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-0 في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في البطولة.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع لاعبي فريقه في تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد الاتحاد

اكتسح فريق بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

أحرز رباعية بيراميدز فخري لاكاي ومحمد حمدي وفيستون ماييلي ومحمود زلاكة في الدقائق 27 و48 و59 و70.

لاكاي رجل مباراة بيراميدز والاتحاد

اختير لاعب نادي بيراميدز فخري لاكاي أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

بيراميدز والاتحاد