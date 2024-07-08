بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

مباراة بيراميدز والاتحاد، اكتسح فريق بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

أحرز رباعية بيراميدز فخري لاكاي ومحمد حمدي وفيستون ماييلي ومحمود زلاكة في الدقائق 27 و48 و59 و70.

أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد

سيطر بيراميدز على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وبدأت الفرص بتسديدة من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز حيث تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية صاروخية ولكن كرته علت العارضة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 27 بعدما مرر فيستون ماييلي الكرة إلى فخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30 من المباراة أحرز ماييلي هدف ثاني لبيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسدد إسلام أبو سليمة كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن اللاعب محمود مرعي تصدى لها من على خط المرمى.

العارضة تتصدى لعرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها فيستون ماييلي بضربة اصطدمت في العارضة وأمسكها الحارس المهدي سليمان

وأحرز محمد حمدي الهدف الثان لبيراميدز في الدقيقة 48 بعدما مرر فيستون ماييلي الكرة إلى محمد حمدي داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس المهدي سليمان ولكنها استقرت داخل الشباك

فيما أحرز فيستون ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 59، بعد استغل تمريرة بينية لينفرد بالمرمى ويسددها في شباك المهدي سليمان حارس الاتحاد.

واجري بيراميدز ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بدخول أسامة جلال وأحمد توفيق وزلاكة وخروج محمود مرعي وفيستون ماييلي ومهند لاشين

وسدد زلاكة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس المهدي سليمان تصدى لها قبل أن يتابعها بتسديدة بيمناه ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعدما راوغ فخري لاكاي الحارس المهدي سليمان ومرر عرضية أرضية قابلها محمود زلاكة بتسديدة داخل الشباك

بيراميدز والاتحاد

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

دقيقة حداد علي احمد رفعت

الدوري المصري،وحرص فريقا بيراميدز والاتحاد وجماهير المباراة على الوقوف دقيقة حداد علي الراحل احمد رفعت فقيد الكرة المصرية الذي رحل فجر السبت الماضي اثر ازمة قلبية وقراءة الفاتحة علي روحه بصوت عالي ن اللاعبين والجماهير.

بيراميدز والاتحاد يظهران بقميص احمد رفعت

وظهر فريقا ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية

تشكيل الاتحاد أمام بيراميدز

وبدا الاتحاد بتشكيل جاء كالتالي:

المهدي سليمان وسيف تقا وخالد الغندور وأحمد ميسي وكريم الديب ومور سيلفو وشريف رضا وأحمد عيد وإسلام أبو سليمة وفرانك الان ومابولولو.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي