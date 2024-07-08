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حوادث

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت.

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صرح مصدر أمنى، بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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