فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

بعد أن تفجرت الأوضاع بات واضحا أن الله أراد أن يكشف ستره عن الجاني الحقيقي وراء وفاة نجم مصر أحمد رفعت.

الأوراق التى تحوزها فيتو تكشف بوضوح عن حقيقة الجريمة التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت، وأدت إلى ضغوط شاء الله أن يتحدث عنها اللاعب قبيل رحيله بأيام.

عقد أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي

وحصلت فيتو على نسخة من العقد المبرم بين مودرن فيوتشر ونادي الوحدة الإماراتي والمدموغة بختم مودرن فيوتشر.

ويتضمن العقد البند الرابع -بند المفاجأة- حيث ينص على: “يؤكد النادى المعير -فيوتشر- على عدم وجود أية عقبات قانونية أو تنظيمية تحول دون انتقال أحمد رفعت، وتسجيله في النادي المشتري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.

وهكذا تكشف الفقرة الرابعة أن نادى فيوتشر أقر بأن اللاعب أحمد رفعت ليست لديه أي عقبات قانونية تمنعه من الاحتراف والإعارة في النادى الإماراتى.

بنود عقد أحمد رفعت المبرم بين الوحدة وفيوتشر

والفقرة الرابعة التى تضمنها العقد الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه تميط اللثام وتكشف المستور فيما جرى ولا يزال تتعدى صداه حدود ملاعب الكرة، وأصبح حديث العامة والخاصة في مصر وخارجها.

فيتو من جانبها تضع النص المفاجأة أمام جهات التحقيق وتفتح أبوابها أمام ردود الآخرين.

عقد إعارة أحمد رفعت إلى الوحدة الإماراتي

وشهدت الساعات الماضية تبادل الاتهامات بين بعض المسئولين حول المتسبب في وصول أحمد رفعت لأزمة نفسية انتهت إلى تعرضه للإصابة بأزمة قلبية في مباراة الاتحاد السكندري، قبل أن يتلقى العلاج لعدة أشهر، إلا أنه عانى من تدهور مفاجئ في حالته ليتوفى يوم السبت الماضي.

وكان وليد دعبس رئيس نادي مودرن قال في تصريحات تلفزيونية: "قبل تولي المسئولية في نادي مودرن جاء عرض من الوحدة الإماراتي بمليون دولار للاعب أحمد رفعت جابه نادر شوقي وفضل يزن في الموضوع، وأحمد رفعت أيضا كان عايز يروح الإمارات بأي طريقة، فالنادي أرسل لوزارة الشباب والرياضة توضيح بشأن سفره والوزارة أرسلت قرارا وزاريا بمد فترة خروجه بعد مباراة أفريقيا أي أن اللاعب حصل على 3 أشهر، ويحصل على تصريح كل 3 شهور، وهذا ورق غير مزور".

أحمد رفعت

تصريحات وزير الرياضة

من ناحية أخرى، كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك لجنة من المستشارين والقضاة ضمن لجنة تقصي الحقائق فيما حدث لأحمد رفعت.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: ننتظر النتائج في أسرع وقت ليتم عرضها على الرأي العام.

وليد دعبس رئيس فيوتشر

فيما رفض وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعليق على فسخ عقد الوحدة الإماراتي مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه لن يصرح بالأسباب مطلقًا، وكذلك الإدارة القديمة لن تصرح بأي شيء عن ذلك.

وأضاف: "كنا نحب أحمد رفعت، وما ينفعش ابنك تقول أي حاجة عنه، وهذا هو الشعور المسيطر على الجميع، ولو كان رجع لمصر من ليبيريا، فماذا كان سيفيدني في ذلك، النادي حصل على حقوقه المالية واللاعب كذلك والوكيل".

وقال عبر بوكس تو بوكس: "بالتأكيد نادر شوقي يعلم جيدًا لماذا فسخ عقده مع الوحدة، ونادر تواجد 12 يوما في الإمارات للتفاوض حول فسخ العقد والحصول على المليون دولار، وسبب فسخ العقد (لا علاقة له بالفنيات)، وهو ظهر إعلاميا في سيناريو مكتوب، وكلامه لم يكن فيه شيء حقيقي على الإطلاق، وأنا توليت المسئولية بعد كل الأزمات، واللاعب الراحل أحمد رفعت لا يستحق ما يحدث حاليا".

وأكد: "لا أعرف سبب المتاجرة من جانب نادر شوقي، كنت أتمنى أن أكون على الهواء مباشرة، كنت أريد التواجد معه في الاستوديو، وأنا جاهز لمواجهته، وأنا عايز ينظر لي "ويقول لي محدش عمل حاجة".. لماذا تزايد يا نادر، هل كان هناك معاملة سيئة في التجنيد ؟!.. لم يحدث، وتمت معاملته بطريقة جيدة.. وهو كان يتدرب في طلائع الجيش، وصوره موجودة على السوشيال ميديا، ولا أعرف لماذا خرج نادر شوقي إعلاميا، فهل الهدف كان الإساءة لسمعة النادي.. هناك حاجة "مرتبة" ولم يتم الاتصال برئيس النادي لعمل مداخلة في البرنامج".