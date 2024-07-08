من شروق الشمس إلى غروبها.. محافظ الجيزة "كعب داير" في جولة ميدانية مكثفة.. النجار يتفقد المشروعات الجارية.. وتعليمات صارمة لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين

منذ شروق شمس اليوم، انطلقت جولة "كعب داير" للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي سارع الخُطى نحو مختلف أنحاء المحافظة، لرسم لوحة التنمية على أرض الواقع.

بدأت الجولة الصباحية المبكرة لمحافظ الجيزة بتفقد مشاريع البنية التحتية، من طرق رئيسية وفرعية، وكباري سيارات، ومشاريع صرف صحي، ومحطات رفع صرف صحي، ليتأكد من سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة، وأنّها تُلبي احتياجات المواطنين وتُساهم في تحسين مستوى حياتهم.

وأجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف على أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م، وذلك بدءا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

كما أكد ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقًا للضوابط التي حددتها الدولة.

كما عاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.



معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"

واستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"، والذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما أستمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الإمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم، علي الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة علي الفور قائلا إنه تم وضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة السلاسل التجارية

ولم تقتصر جولة محافظ الجيزة على هذا الحد، بل شملت أيضًا زيارة السلاسل التجارية، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة بها، والالتزام بالأسعار وتوافر السلع، وللقاء مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة مختلف أقسام السلاسل التجارية، والتأكد من توفر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

كما التقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم فيما يتعلق بالأسعار وجودة السلع.

التزام جميع المحلات التجارية بتسعيرة السلع المعلنة

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بتسعيرة السلع المعلنة من قبل وزارة التموين، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتي استمرارًا لحملات الرقابة على الأسعار التي تنفذها المحافظة، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومكافحة جشع بعض التجار.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى أصحاب المحلات التجارية، حثهم فيها على التعاون مع الجهات الرقابية، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتجارة، حفاظًا على مصالح المواطنين، مشيدا بالجهود التي تبذلها أجهزة الرقابة التموينية لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري، مؤكدًا على دعمه الكامل لهذه الجهود.



جولة تفقدية على أحد المخابز البلدية

وبعد الظهر، واصل محافظ الجيزة جولته التفقدية على أحد المخابز البلدية بمركز ومدينة أبو النمرس، في إطار حرصه على متابعة سير العمل في المخابز البلدية وضمان جودة رغيف الخبز.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة مختلف مراحل إنتاج الخبز، بدءًا من العجن وحتى الخبز، والتأكد من اتباع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة.

آلية عمل المخبز وطاقته الإنتاجية

كما التقى محافظ الجيزة بالعاملين في المخبز، واستمع إلى شرح من مدير المخبز عن آلية عمل المخبز وطاقته الإنتاجية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بجودة رغيف الخبز ووزنه، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى أهالي أبو النمرس، طمأنهم فيها بأن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان حصولهم على رغيف خبز جيد وبسعر مناسب.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتي استمرارًا لحملات الرقابة على المخابز البلدية التي تنفذها المحافظة، بهدف التأكد من جودة رغيف الخبز وصحة المواطنين.

زيارة مستشفى أبو النمرس المركزي

وبعد ذلك، اتجه المهندس عادل النجار نحو الخدمات الصحية، فزار مستشفى أبو النمرس المركزي، لتفقد جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعرف على احتياجات هذه المرافق من التطوير والتجهيزات.

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد الجاري إنشاؤه ومن المقرر تدعيمه بعدد ٤٦ ماكينة غسيل كلوي حديثة لخدمة المرضى، وكذا تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات ومراجعة الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للوقوف علي جودة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

واستمع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية علي خريطة والياء العمل بالمنظومة الصحية لوضعه ضمن أجندة أولويات العمل اليومية وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن جولته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات الصحية على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.



زيارة مشاريع رفع الصرف الصحي

وخلال جولته، لم ينسَ النجار زيارة مشاريع رفع الصرف الصحي لتفقد الوضع البيئي والتأكد من اتباع أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة.

وتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القرى بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لخدمة القرى المحرومة في إطار سعي الدولة للنهوض بالبنية التحتية وكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة ٣٢ ألف م٣ يوميا لخدمة أهالي قريتي زواية أبو مسلم وأبو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة ٨ آلاف م٣ يوميا ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع ٤٥ ألف م٣ يوميا، وذلك لخدمة مواطني تلك القرى.



توجيهات محافظ الجيزة

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوى ودخول المشاريع الخدمية في أسرع وقت ممكن.

كما وجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.