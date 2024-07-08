محافظ الجيزة يتفقد مخبزًا بلديًا في أبو النمرس (فيديو)

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية على أحد المخابز البلدية بمركز ومدينة أبو النمرس، في إطار حرصه على متابعة سير العمل في المخابز البلدية وضمان جودة رغيف الخبز.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة مختلف مراحل إنتاج الخبز، بدءًا من العجن وحتى الخبز، والتأكد من اتباع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة.

آلية عمل المخبز وطاقته الإنتاجية

كما التقى محافظ الجيزة بالعاملين في المخبز، واستمع إلى شرح من مدير المخبز عن آلية عمل المخبز وطاقته الإنتاجية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بجودة رغيف الخبز ووزنه، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى أهالي أبو النمرس، طمأنهم فيها بأن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان حصولهم على رغيف خبز جيد وبسعر مناسب.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتي استمرارًا لحملات الرقابة على المخابز البلدية التي تنفذها المحافظة، بهدف التأكد من جودة رغيف الخبز وصحة المواطنين.

يُذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف جودة رغيف الخبز، حيث أجرى العديد من الجولات التفقدية على مختلف المخابز البلدية في جميع أنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على توفير رغيف خبز جيد وبسعر مناسب للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.