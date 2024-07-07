محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير (فيديو)

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وشملت جولة محافظ الجيزة لمحافظ قطاعات طريق المريوطية بدءًا من كوبري فلفلة وحتى الطريق الدائري، ومن الطريق الدائري حتى شارع المنشية، ومن شارع المنشية حتى كوبري الصحابة.

واستمع النجار خلال جولته لشرح من المسؤولين عن مراحل العمل الجارية، والتحديات التي تواجههم، والخطط الموضوعة لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

أهمية تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

وأكد محافظ الجيزة أهمية تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب مع أهمية هذا المشروع الحضاري الكبير، وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وشدد النجار على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية في تنفيذ الأعمال، مع مراعاة العوامل الجمالية والبيئية، والحرص على سلامة مستخدمي الطريق.

ووجه محافظ الجيزة مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقها الأعمال بعدم استلام أى من مواقع العمل من الشركات المنفذة قبل الإنتهاء من تلافى أية ملاحظات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة طبقًا للمواصفات التى تم وضعها من قبل المكاتب الاستشارية للمحافظة.

أعمال التطوير

وتضمنت أعمال التطوير رصف الطرق وإنارة الشوارع وإنشاء أرصفة جديدة وتشجير المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات وتطوير المرافق الخدمية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأعمال في تحسين حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وتسهيل وصول الزوار إليه.