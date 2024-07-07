محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنفيذ خط المياه الجديد بفيصل (فيديو)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد أعمال تنفيذ خط مياه ٤٠٠مم لخدمة منطقة الطوابق والمريوطية والمنشية وكعبيش في فيصل.

ويهدف المشروع إلى حل مشكلة نقص المياه في المنطقة، حيث يعاني الأهالي من انقطاعات متكررة وضعف ضغط المياه.

ويتضمن المشروع مد خط مياه جديد بطول ٤ كيلومترات، وربطه بخط المياه الرئيسي في منطقة الطوابق.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة تنفيذ المشروع، والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأهالي.

مشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان

كما تفقد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع الهام.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطة شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضة اكتوبر وذلك في اطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الاسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

ورافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.