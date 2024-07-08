عادل النجار يبحث حلولًا حضارية لتحسين مزلقانات السكة الحديد في الجيزة

بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع الشركة المنفذة لكوبري المشاة المقامة بجوار مزلقان السكة الحديد إمكانية تركيب مصاعد كهربائية، في إطار جهوده لتحسين البنية التحتية في محافظة الجيزة وتعزيز السلامة المرورية،

ويهدف تركيب هذه المصاعد إلى تسهيل عبور المواطنين، خاصة كبار السن، للطريق في حرم آمن.

وأكد المحافظ على ضرورة دراسة جدوى تركيب المصاعد من الناحية الفنية والمالية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم.

حصر جميع مزلقانات السكة الحديد العشوائية

كما وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة حصر جميع مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة.

ويهدف هذا الحصر إلى دراسة إمكانية وضع رؤية حضارية لهذه المزلقانات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة عبور المزلقانات عشوائيًا، والتي تُعدّ سببًا رئيسيًا في وقوع العديد من الحوادث المرورية المميتة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في محافظة الجيزة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة ستعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، لتنفيذ هذه الخطة بأسرع وقت ممكن.

يُذكر أن ظاهرة عبور المزلقانات عشوائيًا تُعدّ من الظواهر الخطيرة التي تُهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب عدم وجود أي ضوابط أو إشارات تحذيرية في العديد من هذه المزلقانات.

وتأتي هذه الخطوات من قبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لتعزيز السلامة المرورية والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتوفير حلول حضارية تسهل على المواطنين عبور الطرق في بيئة آمنة.