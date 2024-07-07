في أولى جولاته بعد توليه المنصب.. محافظ الجيزة يتفقد المشروعات القومية والحيوية الجاري تنفيذها.. “النجار” يوجه بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية

في أولى جولاته بعد توليه المنصب، تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب تنفيذ للأعمال.

وتفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وشملت جولة محافظ الجيزة قطاعات طريق المريوطية بدءًا من كوبري فلفلة وحتى الطريق الدائري، ومن الطريق الدائري حتى شارع المنشية، ومن شارع المنشية حتى كوبري الصحابة.

واطلع محافظ الجيزة علي أعمال إنشاء اللاندسكيب والزراعات والمسطحات الخضراء علي جانبي تلك الطرق، موجها الشركة المنفذة بتلافي عددًا من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال.

واستمع النجار خلال جولته لشرح من المسؤولين عن مراحل العمل الجارية، والتحديات التي تواجههم، والخطط الموضوعة لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

أهمية تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

وأكد محافظ الجيزة أهمية تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب مع أهمية هذا المشروع الحضاري الكبير، وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وشدد النجار على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية في تنفيذ الأعمال، مع مراعاة العوامل الجمالية والبيئية، والحرص على سلامة مستخدمي الطريق.

ووجه محافظ الجيزة مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقها الأعمال بعدم استلام أى من مواقع العمل من الشركات المنفذة قبل الإنتهاء من تلافى أية ملاحظات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة طبقًا للمواصفات التى تم وضعها من قبل المكاتب الاستشارية للمحافظة.

أعمال التطوير

وتضمنت أعمال التطوير رصف الطرق وإنارة الشوارع وإنشاء أرصفة جديدة وتشجير المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات وتطوير المرافق الخدمية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأعمال في تحسين حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وتسهيل وصول الزوار إليه.

تفقد مشروع الممشي السياحي

وشملت جولة المحافظ أيضا تفقد مشروع الممشي السياحي بدءا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم.

وكلف محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية في تنفيذ الأعمال ورفع نواتج ومخلفات الأعمال أولا بأول لتحقيق السلامة للمركبات المترددة علي الطريق.

كما وجه محافظ الجيزة بإنجاز نسب تنفيذ أعمال تجهيز طبقة الطرق والرصف مشددًا على ضرورة الإلتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح البارتشن ( المحلات والمطاعم ) الحضارية الكائنة بالممشى السياحي والبالغ عددها ٤٠ بارتشن مع توفير ساحات إنتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين علي الممشي لعدم إعاقة الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يتفقد مشروع إنشاء عدد من المواقف الحضارية

وتفقد محافظ الجيزة مشروع انشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة.

ووجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال لافتتاح مواقف السرفيس الحضارية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنفيذ خط المياه الجديد بفيصل

وتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد أعمال تنفيذ خط مياه ٤٠٠مم لخدمة منطقة الطوابق والمريوطية والمنشية وكعبيش في فيصل.

ويهدف المشروع إلى حل مشكلة نقص المياه في المنطقة، حيث يعاني الأهالي من انقطاعات متكررة وضعف ضغط المياه.

ويتضمن المشروع مد خط مياه جديد بطول ٤ كيلومترات، وربطه بخط المياه الرئيسي في منطقة الطوابق.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة تنفيذ المشروع، والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأهالي.

مشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان

كما تفقد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع نزع الملكيات بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم وأعمال إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروعات التطوير الجارية بذلك القطاع الهام.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطة شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضة أكتوبر وذلك في إطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الإسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، مشروع إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل.

ويأتي المشروع ضمن جهود محافظة الجيزة لتطوير وتجميل المنطقة، وتحسين حركة المرور بها.

ويتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار تتسع لأكثر من 240 سيارة، ومواقف سرفيس تتسع لحوالي 150 سيارة ميكروباص، كما يضم المشروع مساحات خضراء، ومناطق ترفيهية، ومرافق خدمية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع، والانتهاء منه في الوقت المحدد.

الفوائد المتوقعة للمشروع

توفير مواقف انتظار مناسبة للسيارات.

تنظيم حركة المرور في المنطقة.

تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

توفير فرص عمل جديدة للشباب.



ردود الفعل على المشروع

وأعرب أهالي منطقة فيصل عن سعادتهم بتنفيذ المشروع، مؤكدين أنه سيحل مشكلة ازدحام المرور في المنطقة، ويوفر لهم مواقف مناسبة لسياراتهم.

كما أشادوا بجهود المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لاهتمامه بتطوير المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

