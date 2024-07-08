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محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية في أبو النمرس لضمان التزامها بالأسعار (فيديو)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية على أحد السلاسل التجارية الكبرى الواقعة على طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة أبو النمرس، في إطار جهوده لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة مختلف أقسام السلاسل التجارية، والتأكد من توفر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

كما التقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم فيما يتعلق بالأسعار وجودة السلع.

https://fb.watch/tboZNCs1Me/

التزام جميع المحلات التجارية بتسعيرة السلع المعلنة

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بتسعيرة السلع المعلنة من قبل وزارة التموين، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتي استمرارًا لحملات الرقابة على الأسعار التي تنفذها المحافظة، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومكافحة جشع بعض التجار.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى أصحاب المحلات التجارية، حثهم فيها على التعاون مع الجهات الرقابية، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتجارة، حفاظًا على مصالح المواطنين، مشيدا بالجهود التي تبذلها أجهزة الرقابة التموينية لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري، مؤكدًا على دعمه الكامل لهذه الجهود.

يُذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار، حيث أجرى خلال الفترة الماضية العديد من الجولات التفقدية على مختلف المحلات التجارية والمولات، للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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