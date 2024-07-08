تعليمات صارمة من محافظ الجيزة بشأن أسعار السلع ووزن رغيف الخبز

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية لمتابعة توفير السلع الأساسية وبكميات وفيرة لتلبية احتياجات المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأشار محافظ الجيزة الى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحازمة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصري وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود وتنفيذ عدد من المبادرات المختلفة التي تهدف إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ضبط المتلاعبين بالدعم

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التموين خلال تفقده أحد المخابز البلدية بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات والأوزان المحددة.

تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لتحقيق الدور الرقابي والسيطرة على الأسعار ومواجهة اى ممارسات خاطئة أو احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين واحكام السيطرة على الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء هشام عبدالصمد قائد شرطة المرافق وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وهالة غريب مدير مديرية التموين.