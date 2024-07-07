محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.



وبعث المهندس عادل النجار تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمواطني محافظة الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولي عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين.