محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)
شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.
بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.
وبعث المهندس عادل النجار تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمواطني محافظة الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولي عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين.
حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة واللواء سامح الحميلى نائب مدير أمن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق بالبدرشين والصف وأطفيح والحوامدية ومنشأة القناطر ولفيف من الأئمة والوعاظ.
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