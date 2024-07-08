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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزي ويتابع إنشاء قسم الغسيل الكلوي (صور)

تفقد محافظ الجيزة،
تفقد محافظ الجيزة، فيتو

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفي أبو النمرس المركزي للوقوف علي مستوي الخدمه المقدمة للمواطنين، وذلك فى اطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
 

تفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد 

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد الجاري إنشاؤه ومن المقرر تدعيمه بعدد ٤٦ ماكينة غسيل كلوي حديثة لخدمة المرضي، وكذا تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات  ومراجعة الاماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للوقوف علي جودة الخدمات والرعاية  الصحية اللازمة للمرضي.
 

 

وأستمع  محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية علي خريطة والياء العمل بالمنظومة الصحية لوضعه ضمن أجندة أولويات العمل اليومية وذلك في إطار الأهتمام الذي تولية الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمس حياة المواطنين.
 

وأكد المحافظ أن جولته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات الصحية علي أرض الواقع، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات. 
 

ورافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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