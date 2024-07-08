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محافظ الجيزة: إنشاء 12 كوبري مشاة على مصرف المريوطية (صور)

ترعة المريوطية، فيتو
ترعة المريوطية، فيتو
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 عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، والتي تضم أعمال أنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف بدءا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين.
 

12 كوبري مشاه في الاتجاهين أعلى مسار المصرف 

 وتابع محافظ الجيزة مرحلة بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع والذي يضم عدد 12 كوبري مشاه في الاتجاهين أعلى مسار المصرف على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين  ومستخدمي المركبات وحفاظًا علي سلامتهم، كما يشمل أعمال تدبيش وتأهيل جسر المصرف لخدمة المزارعين في أعمال الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المورد المائي.
 

 وأطلع  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع والمسار المحدد له، موجها بضرورة وضع لوحات إرشادية مطابقة للمعايير الفنية وتنفيذ الأعمال الهندسية علي أكمل وجه وذلك للتسهيل على المواطنين.
 

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة  لتحقيق أعلي معدلات في نسب الإنجاز لتحقيق الاستفادة منه نظرًا لما يعكسه من أهمية كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال تطوير المصرف للتسهيل على المزارعين في أعمال الري.
 

مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية

كما شملت جولة محافظ الجيزة  معاينة مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءا من الطريق الوسطي حتى المريوطية بطول ١٢كم، وذلك استكمالا لأعمال تطوير محور المنصورية كأحد المحاور المرورية الهامة والرئيسية المؤدية للمزارات والمناطق السياحة.
 

وأكد المحافظ خلال جولته بسرعة البدء  في وضع  رؤية حضارية واضحة ومتكاملة لتعظيم الاستفادة القصوى من المشروع كأحد الشرايين المرورية الهامة ودراسة إنشاء ممشي سياحي أسوةً بما تم تنفيذه في المراحل السابقة كمتنفس للمواطنين، إضافة إلى ما يشهده الطريق من حافلات الأفواج السياحية.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية لضمان عوامل الاستدامة للمشروع مع دراسة إنشاء عدد من الكباري على جسم الترعة في الاتجاهين لخدمة المواطنين لافتا علي ضرورة التأكد من إنشاء غرف تفتيش لسهولة تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلًا  .
 

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الأجهزة المختصة.

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