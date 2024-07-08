الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

سياسي فلسطيني يعانق وزيرا إسرائيليا ويطالب بإدخال قوات دولية لغزة (فيديو)

مصطفى البرغوثي، فيتو
مصطفى البرغوثي، فيتو

نفى السياسي الفلسطيني  مصطفى البرغوثي، المشاركة في أي لقاء يجمعه بشخصيات إسرائيلية، وعاد واعترف بالأمر بعد نشر مقطع فيديو له يعانق الوزير الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي ويقول له: "إنه لشرف عظيم لي أن أكون مع شلومو بن عامي".

وفتحت هذه المشاهد سيلا من الهجوم المتواصل ضد البرغوثي، ما أجبره على التراجع وأصدر بيانا اعترف بالمشاركة في ندوة حضرها شلومو بن عامي الذي تولى حقيبتي الخارجية والأمن الداخلي سابقا في الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات البرغوثي تثير غضبا عارما

وأثار مقطع الفيديو  الذي تم تداوله علي نطاق واسع، سخطا واسعا ضد البرغوثي، ولم يقتصر الغضب ضد البرغوثي على فيديو العناق بل تصريحات البرغوثي الموثقة بالصوت والصورة والتي تناقض مواقفه السابقة، فقد قال: "أنا ضد قتل الفلسطيني والإسرائيلي.. أنتم تعرفونني".

وأردف البرغوثي "أنا أتعاطف مع الشعب اليهودي الذي عانى من الهولوكست ومعاداة السامية". وطالب بإدخال قوات دولية لغزة ودعا لإقامة دولة واحدة مع الإسرائيليين وأعرب عن تعاطفه مع الشعب اليهودي".

البرغوثي يطالب بإدخال قوات دولية إلى قطاع غزة 

 وطالب السياسي الفلسطيني بإدخال قوات دولية إلى قطاع غزة وقال: "إذا ضمن العالم دولة فلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية فإن حماس ستوافق".

وقال البرغوثي إنه زار إيطاليا للقاء قادة الكتل البرلمانية الداعمة للشعب الفلسطيني، كما قال إنه لضيق الوقت لم تتح له فرصة كافية للتعرف على جميع المشاركين.

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مصطفى البرغوثي السياسي الفلسطيني فلسطين إسرائيل شلومو بن عامي الاحتلال الإسرائيلي

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