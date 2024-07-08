أوروبا تصفع إسرائيل.. اليسار الغربي ينتصر لفلسطين.. رئيسة الكتلة البرلمانية بفرنسا تعترف بدولة فلسطين.. وخبراء السياسة: غزة تقلب موازين القوى في العالم

انتصار اليسار في أوروبا، صفعة جديدة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي بفوز اليسار في بريطانيا وفرنسا، على غير المخطط له، حيث كان الاحتلال يعول على فوز اليمين المتطرف، الذي يدعم حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وجاء فوز اليسار صدمة للاحتلال الإسرائيلي.

اليسار في أوروبا ينتصر لفلسطين

ويعتبر المحللون السياسيون انتصار اليسار في فرنسا وبريطانيا انتصارًا للفلسطين والقضية الفلسطينية، حيث يُعرف أقطاب حزب العمل البريطاني بدعمهم للقضية الفلسطينية، فهل تشهد القضية الفلسطينية اعتراف بريطاني بالدولة الفلسطينية.

احتفاء بفوز اليسار في بريطانيا، فيتو



كما حقق تحالف اليسار في فرنسا فوزًا مشهودًا على اليمين المتطرف، حيث انتصر اليسار الفرنسي لفلسطين بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، فقد أعلن رئيس تحالف اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة، رئيس حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلونشون، ورئيسة الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية ماتيلدا بينو عن توجه الجبهة للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسبوعين المقبلين، والضّغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة.

وكانت الجبهة الشعبية قد حصلت على 190 مقعدًا في الجمعية الوطنية الفرنسية، في حين حصل معسكر الرئيس الفرنسي ماكرون على 160 مقعدًا فقط، والجبهة الوطنية أقصى اليمين حصلت على 135 مقعدًا. وبذلك يكون اليسار الاشتراكي قد انتصر، حيث اختار الشعب الفرنسي اليسار الإشتراكي ضد اليمين الرأسمالي المتطرف وضد حزب ماكرون.

رئيسة فرنسا الأبية تعترف بدولة فلسطين

وبعد فوز اليسار بـالانتخابات الفرنسية مباشرة، خرجت نائبة حزب فرنسا الأبية في خطابها الأول قائلة: "لقد فزنا، نطالب ماكرون بتنصيبنا على رأس الحكومة، سوف نخفض سن التعاقد، نرفع الحد الأدنى للأجور ونعترف بالدولة الفلسطينية خلال الـ 15 يوما الأولى"، وأعلنت بذلك انتصار اليسار في أوروبا للقضية الفلسطينية.

اليسار يفوز على اليمين المتطرف في فرنسا، فيتو



كما أن نائب حزب فرنسا الأبية سيباستيان دولوجي لم يكتف برفع العلم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي، بل إنه قام بتقبله، هذا الرجل من مدرسة الطبيب النفساني والفيلسوف والمناضل في سبيل تحرير الجزائر فرانز فانون، الذي توفى عام 1961، وعمل في مستشفى منوبة بتونس بعد انضمامه إلى جبهة التحرير الوطني، وكتب في جريدة المجاهد، وأصبح سفير الحكومة الجزائرية المؤقتة في غانا.

مطالبة رئيس فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين

وكتب النائب الفرنسي على صفحته في 28 مايو 2024 "نحن لاشيء في هذه الارض، اذا لم نكون أولا ملتزمين بقضية تختص بالشعوب، والعدالة، والحرية.. فرانز فانون لا توجد عدالة، لا وجود للسلام!"، وهذا الموقف الإنساني العادل ثابت عند زعيم الحزب السيد جون ليك مينولوشو، الذي يدافع عن القانون الدولي ضد صدام الحضارات، وجميع إطاراته ضد الحرب وإبادة الفلسطينيين، وطالب الرئيس الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلولوفينيا.

انتصار اليسار في فرنسا، فيتو



أما ماتيلد بانو، التي لم تتوقف منذ بداية الحرب على غزة بالتنديد بها والدعوة إلى إيقافها إلى درجة تهديدها من الشرطة الفرنسية، كما تعرض دولوجي لعقوبة برلمانية في إطار ازدواجية المعايير، لأن العلم الأوكراني رفع قبل ذلك في البرلمان.

صدمة إسرائيل لفوز اليسار في أوروبا

وعلق أستاذ علم الاجتماعي السياسي الدكتور عمار علي حسن على انتصار اليسار لفلسطين قائلًا: "وزير الشتات الإسرائيلي يصف فوز اليسار الفرنسي في الانتخابات التشريعية بـ"الأخبار السيئة" بالنسبة للجالية اليهودية ولإسرائيل، حزب اليسار الفرنسي يقول أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال 15 يوما"

أما المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة فقال: "مفاجأة الانتخابات الفرنسية.. مفاجأة استثنائية تمثّلت في فوز "الجبهة الشعبية الجديدة" التي تضم أحزاب اليسار، لنتائج الانتخابات البرلمانية بجولتها الثانية، يليها معسكر ماكرون، فيما انتكس اليمين المتطرّف إلى المرتبة الثالثة بعد تصدّره لنتائج الجولة الأولى".

غزة تقلب موازين القوى، فيتو



وقال الزعاترة: "رغم أن يمين ماكرون مع اليمين المتطرف قد تجاوز النصف كما يبدو من النتائج الأولية، إلا أن الصورة قد تعدّلت على نحو جيد في ظل سيرة طويلة من الصهينة و"الإسلاموفيا" تورطت فيها "الدولة العميقة" ذاتها، فضلا عن ماكرون واليمين المتطرف، عبر ممارسات عنصرية لم تتوقف."

غزة تلعب دور في فوزر يسار أوروبا

وكشف ياسر الزعاترة عن دور حرب غزة في فوز اليسار قائلًا: "لا يمكن إنكار ذلك، وإن كان تأثيرا محدودا، لكن هبّة الأقليات كان لها دورها دون شك، بجانب خوف كثيرين من تبعات جنون اليمين المتطرّف. هذه النتائج مع نتائج الانتخابات البريطانية، بالفوز الكبير لحزب العمال، ستعدل المزاج الذي ساد مؤخرا في أوروبا، والذي سيكون مخيفا أكثر في حال فوز ترامب في أمريكا."

فلسطين تقلب موازين العالم، فيتو



وأكد الزعاترة "موازين القوى الجديدة في العالم ما تزال تمضي نحو تغيرات مهمة لن تلجمها الأوضاع الداخلية في الدول الغربية، في أي اتجاه ذهبت، حتى لو كان لها بعض التأثير على هذا النحو أو ذاك".

أما الكاتب المتخصص فى علوم التاريخ والحضارة محمود سالم الجندي فقال: "بعد أن روج الصهاينة لانتصار ساحق متوقع لليمين المتطرف... اليسار هو الذي ينتصر في الانتخابات الفرنسية. ليكون أول قرار هو... الاعتراف بفلسطين... الصهيونية.. من فشل لفشل".

الحكومات اليمينية الداعمة للكيان تتهاوى

وقال الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني أنس القاضي: "الحكومات اليمينية التي دعمت الكيان الصهيوني تتهاوى، واليسار الذي ملئ الشوارع بأعلام فلسطين والرايات الحمراء هاهو ينتصر في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا وفرنسا. فلسطين المضطهدة في نظر اليسار نظير لطبقتهم العاملة التي يضطهدها ملاك المصارف والشركات حلفاء الكيان الصهيوني في الغرب"

فوز اليسار في بريطانيا، فيتو



وأوضح الكاتب اللبناني والباحث المتخصص في قضايا الصراع العربي الصهيوني عليان عليان "اليسار الفرنسي ينتصر لفلسطين، بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، أعلن رئيس تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"- رئيس حزب فرنسا الأبية "جان لوك ميلونشون"، ورئيسة الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية ماتيلدا بينو، عن توجه الجبهة للاعتراف بدولة فلسطين خلال أسبوعين والضغط على ( إسرائيل) لوقف العدوان على غزة".