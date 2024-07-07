الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال يستهدف منازل مأهولة شرق غزة وسقوط العشرات

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في شارع يافا شرقي مدينة غزة، ما أسفر سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلي عشرات الشهداء عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية شرقي مدينة غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.

قطاع غزة، فيتو

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم استُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

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