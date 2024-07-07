نتنياهو يعلن شروط عقد صفقة للتهدئة مع حماس في قطاع غزة

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، عن الشروط التي وضعها نتنياهو من أجل إتمام الصفقة المنتظرة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان له أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

حرب قطاع غزة، فيتو

ضغط الجيش الإسرائيلي هو الدافع وراء تساهل حماس

وأضاف البيان "الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها والتي حظيت بمباركة بايدن ستسمح لإسرائيل بإعادة المختطفين دون الإضرار بأهداف إسرائيل الأخرى"، زاعما أن "تصرفات الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية هي التي دفعت حماس إلى تعديل موقفها والدخول في المفاوضات".

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