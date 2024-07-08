الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

15 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن 4 فلسطينيين استشهدوا  في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة خلال ٢٤ ساعة 

كما أصيب 11 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

وفي وقت سابق من اليوم استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت (وفا) عن مصادر طبية، أنه يوجد عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

 

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غزة حي الشجاعية رفح الشجاعية العدوان الإسرائيلي

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