15 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة خلال ٢٤ ساعة
كما أصيب 11 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.
وفي وقت سابق من اليوم استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت (وفا) عن مصادر طبية، أنه يوجد عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.