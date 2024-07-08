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اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

مطعم سيزار، فيتو
مطعم سيزار، فيتو

سلطة سيزر، تحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأمريكية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة سيزر، ابتُكر في أحد مطاعم المدينة المكسيكية بحسب معظم المؤرخين.

وابتُكرت سلطة "سيزر" على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعما في تيخوانا خلال عشرينات القرن الفائت.

 

تاريخ اختراع سلطة سيزر

ويشير مؤرخون محليون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من يوليو 1924 عندما عبر عدد كبير من الأمريكيين
الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال وتناول الكحول، وهو مشروب كان من المستحيل العثور عليه شمال ريو غراندي في ظل الحظر المفروض منذ العام 1920.

وفي ظل عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكوّنات في يديه داخل وعاء خشبي.

وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم سيزر في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل مئة عام.

مكونات طبق سلطة سيزر

ومكوّنات هذا الطبق ثابتة، هي الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنجليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.

وتوضع كل هذه المكونات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، على قول إفراين مونتويا، وهو المعدّ الرئيسي لهذا الطبق في المطعم.

وعلى مدى قرن، تم إدخال مكوّنات جديدة كسمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الرئيسية فيها، بحسب كلاوديو بوبليت، وهو مؤلف كتاب عُرض الجمعة ضمن احتفالات الذكرى المئوية لسلطة سيزر.

وأشار بوبليت إلى أن هذه السلطة عالمية لأنها تُحضَّر من مكونات أساسية في النظام الغذائي للإنسان، كزيت الزيتون والجبنة والخس.

وبالإضافة إلى الكتاب، كُشف النقاب عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".

 

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