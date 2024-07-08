الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

الانتخابات الفرنسية ، احتفل آلاف من المواطنين الفرنسيين فى ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية باريس، منذ اللحظات الأولى من إعلان فوز تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" في الانتخابات التشريعية الفرنسية، بهذا الفوز الذي فجر مفاجأة مدوية في نتيجة الانتخابات.

🇫🇷 FLASH - Des milliers de personnes célèbrent la victoire du Nouveau Front Populaire à Paris. (via @LucAuffret) #legislatives2024 pic.twitter.com/jDFMHNtsLw July 7, 2024



ووسط حالة من الفرحة والدهشة بهذه النتيجة التى خالفت جميع استطلاعات الرأى، احتشد الآلاف من المواطنين ومن مناصري تحالف اليسار للاحتفال، وأعربوا عن دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة فى وجه اليمين المتطرف الذى كان على أبواب السلطة.

احتفالات مؤيدي الجبهة الشعبية في ساحة الجمهورية بباريس، بعد تصدر اليسار الفرنسي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الأولية#سوشال_سكاي #فرنسا#الانتخابات_الفرنسية pic.twitter.com/8xckFLe2Op — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 7, 2024

إنه "نصر يعيد الأمل من جديد".. هكذا عبر العديد من المواطنين الذين تنفسوا الصعداء بعد فوز تحالف اليسار وعدم وصول اليمين المتطرف إلى الحكم.. فقد أشارت آخر استطلاع للرأى إلى تصدر حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف نتائج الانتخابات وتصدره المشهد السياسى بقوة لدرجة أنه بات على أبواب السلطة فى البلاد.. إلا أن النتائج الأولية جاءت مخالفة لجميع استطلاعات الرأى ويمكن، وفقا لهذه النتائج، أن تحصل "الجبهة الشعبية الجديدة " اليسارية على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، يليها المعسكر الرئاسي.



وما زالت ساحة "الجمهورية" فى قلب باريس تعج بعشرات الالاف من المواطنين الذين يهتفون "لقد فزنا"ـ فى لحظة انتصار تاريخية غير متوقعة.