لزيادة الوزن والنتيجة مضمونة، طريقة عمل المفتقة

طريقة عمل المفتقة، لزيادة الوزن، من طرق الحلوى العربية القديمة، والتي تُصنع من الحلبة والعسل الأسود، والدقيق، والكركم، وتُعد المفتقة من الحلويات الشعبية في مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين.



مقادير عمل المفتقة



كيلو عسل أسود

كوب تحويجة مفتقة من عند العطار (خليط من الحلبة، والكركم، واليانسون، والقرفة)

كوب دقيق

نصف كوب زبدة

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب سمسم

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن

المفتقة

في قدر كبير، ضعي العسل الأسود، والتحويجة، والدقيق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي القدر على نار متوسطة، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.

خففي النار، وقلبيه باستمرار حتى يصبح القوام سميكًا.

أضيفي الزبدة، والفول السوداني، والسمسم.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

اسكبي المفتقة في القدر المراد حفظها فيه..

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من التحويجة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الفستق الحلبي أو اللوز المحمص إلى المفتقة.

يمكنك تقديم المفتقة مع الخبز أو البسكويت.

اهم فوائد المفتقة الصحية:

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المفتقة تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها ما يلي:



زيادة الوزن: تُعد المفتقة مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون.

لذلك، يُنصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من النحافة أو يرغبون في زيادة الوزن بطريقة صحية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي المفتقة على الألياف الغذائية، التي تُساعد على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تقوية المناعة: تُعد المفتقة غنية بمضادات الأكسدة، التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة.

خفض مستوى الكوليسترول: أظهرت بعض الدراسات أن المفتقة قد تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: قد تُساعد المفتقة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

تحسين صحة القلب: تحتوي المفتقة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تُساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

مصدر للطاقة: تُعد المفتقة مصدرًا غنيًا بالطاقة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون.

قد تُساعد المفتقة على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

قد تُساعد على تحسين صحة البشرة والشعر.

قد تُساعد على تقوية العظام والمفاصل.

طريقة عمل الحلبة المعقودة

الحلبة المعقودة

طريقة عمل الحلبة المعقودة، من الوصفات المصرية القديمة، التي تقترب كثيرا من طريقة عمل المفتقة، في طعمها ومكوناتها، وهي من الوصفات التي توارثناها عن الأجداد، وهي من الحلويات لذيذة الطعم، التي يمكنك صنعها في البيت.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الحلبة المعقودة، بخطوات بسيطة.

المقادير:

2 كيلو عسل أسود

كوب دقيق

كوب حلبة مطحونة

كوب سمسم محمص

كوب سوداني محمص

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة مغات (اختياري)

خطوات عمل الحلبة المعقودة:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي السمسم والسوداني وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

اضيفي الدقيق وقلبي باستمرار حتى يتغير لونه إلى الأصفر الفاتح.

أضيفي العسل بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يذوب العسل تمامًا.

أضيفي الحلبة وقلبي حتى تمتزج مع الخليط.

أضيفي المغات (اختياري) وقلبي جيدًا.

اتركي الحلبة المعقودة على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

قدميها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة



يمكنك إضافة المزيد من السمسم أو السوداني حسب الرغبة.

إذا كنت ترغبين في الحصول على حلبة معقودة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من العسل.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرفة أو الهيل أو أي توابل أخرى حسب الرغبة.