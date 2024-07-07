أنواع الطفح الجلدي عند الأطفال، الطفح الجلدي من الأعراض المزعجة التى تسببها أمراض عديدة، وعادة ينتشر فى فصل الصيف بين الصغار.

وأنواع الطفح الجلدي عند الأطفال، عديدة وسبب انتشاره في فصل الصيف؛ ارتفاع درجات حرارة الطقس التى تؤثر على جلد الطفل.

أنواع الطفح الجلدي عند الأطفال والرضع

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن من أشهر أنواع الطفح الجلدي عند الأطفال والرضع فى فصل الصيف:

الحمى الوردية، تحدث أول سنتين، من عمر الطفل، ومسبوقة بالحمى، وهى التهاب فيروسي لا يحتاج علاج، فقط أدوية مساعدة.

التينيا، وهى فطريات تصيب الجلد تكون على شكل دوائر على الرأس أو الجسم تنتقل بالتلامس ويجب استخدام مضاد للفطريات.

طفح الحفاضات، وهى عبارة عن احمرار شديد مع حكة قوية مصحوب بالتهابات فطرية ويحتاج كريمات موضعية خاصة.

الجرب، وهو معد جدا، ينتقل بالتلامس، وهو طفح على شكل أنفاق مع حكة شديدة.

الجديري المائي، وهو مشهور جدا ومعدي جدا تقريبا لمدة 10 أيام، وهو عبارة عن التهاب فيروسي، يعطي مناعة طويلة جدا.

الأكزيما، يمكن أن تكون بسبب أمراض الحساسية، التعرض للمواد المهيجة وتظهر في أي مكان بالجسم.

القوباء، وهو بسبب أنواع من البكتيريا حول الفم والوجه ويحتاج إلى مضادات حيوية.

الحمى القرمزية، وهى عبارة عن حرارة مع طفح جلدي، وهو مرض بكتيري، يمكن أن ينتهي إلى مضاعفات خطيرة مثل الحمى الروماتزمية.

الأرتيكاريا، وتكون بسبب تعرض الطفل لشيء معين مثل دواء أو طعام معين يظهر على شكل دوائر بارزة مع حكة شديدة.

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قواعد مهمة يجب اتباعها مع الطفل فى الصيف

هناك قواعد مهمة يجب اتباعها مع الأطفال في فصل الصيف حفاظا على صحتهم، منها:

تقليل الأطعمة الضارة.

لا يمكن منع الطفل من تناول الحلويات والآيس كريم في موسم الصيف ولكن يجب أن يكون هذا بمقدار محدد حتى لا تؤثر السكريات والدهون على صحته بالسلب.

يمكن مكافأة الطفل بالأطعمة التي يحبها مرتان اسبوعيا حتى لا يشعر بالحرمان منها، مع الانتظام على تناول الأطعمة الصحية بصورة يومية.

ممارسة الرياضة، حيث تساعد الرياضة في تعزيز صحة الطفل ولذلك يجب إلحاقه بالألعاب الرياضية التي يحبها في موسم الصيف، كما أن ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة ستجعل الطفل أكثر إقبالًا على تناول الطعام لأنه يبذل مجهود ويشعر بالجوع.

شرب الماء، ويحتاج الطفل إلى شرب كميات كبيرة من الماء وخاصة خلال موسم الصيف حتى يحصل على الترطيب اللازم لجسمه أثناء الطقس الحار، ويمكن إعطاء الطفل عصائر طبيعية طازجة لفواكه الصيف المختلفة ولكن دون إضافة السكر إليها.