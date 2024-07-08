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خارج الحدود

إعلام أوكراني: دوي انفجارات في خاركوف

خاركوف، فيتو
خاركوف، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الإثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في خاركوف بشمال شرق  أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتها.

وذكرت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" على "تليجرام" "سماع دوي انفجارات في خاركوف، على الأرجح خارج المدينة".

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف منذ الساعة 14:27 (بتوقيت موسكو، أمس الأحد)، ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

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