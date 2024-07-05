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حوادث

تحرك جديد في اتهام أوكرانية بالاعتداء على سيدة بالتجمع الخامس

أوكرانية تعتدي على
أوكرانية تعتدي على سيدة بالتجمع الخامس، فيتو

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات المباحث بواقعة سيدة أوكرانية تعدت على سيدة قاطنة بالتجمع الخامس بعد اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بسيارة متوقفة، وانقلاب السيارة المتحركة.

وكانت مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغًا باعتداء سيدة أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة الأوكرانية بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهير. 

 

بالفحص تبين صحة البلاغ وقيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على السيدة المصرية، وتم اصطحابهما إلى مقر قسم شرطة التجمع الخامس لمباشرة التحقيقات. 

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